TFF 1. Lig: Ankaraspor: 0 Ümraniyespor: 0

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Ankaraspor evinde Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kemal Elmas xx, Mert Bulut xx
Ankaraspor: Berk Balaban xx, Ali Ülgen xx, Fatih Kızılkaya xx, Gökhan Akkan xx, Mahmut Akan xx, Emre Can Atila xx (Ali Rıza Kılıç dk. 46 x), Stanojevic xx, Barış Zeren x (Doğukan Efe dk. 80 ?), Mbu x, Umar x (Erdem Çetinkaya dk. 75 x), Beykan Şimşek x (Halil İbrahim Esen dk. 88 ?)
Yedekler: Emre Koyuncu, Mete Çelik, Hacı Ömer Doğru, Furkan Eliaçık, Tunahan Keskin, Etame
Teknik Direktör: Mustafa Özer
BS Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Alaaddin Okumuş xx, Alim Öztürk xx, Glumac xx, Ercan Coşkun xx, Hasan Batuhan Artarslan xx, Gökhan Süzen xx, Mayi x, Gomis x (Okan Derici dk. 84 ?), Akabueze x, Sow x (Camara dk. 75 x)
Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Hüseyin Çolak, Turgut Doğan Şahin, Emirhan Çalışkan, Mustafa Eser, Mustafa Murat Uslu,
Teknik Direktör: Recep Uçar
Sarı Kartlar: Stanojevic, Mahmut Akan, Ali Ülgen (Ankaraspor), Alaaddin Okumuş, Hasan Batuhan Artarslan (BS Ümraniyespor) - ANKARA
- Kaynak: İHA
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