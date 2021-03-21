TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 B. Boluspor: 2 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 B. Boluspor: 2

21.03.2021 18:05
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 B. Boluspor: 2, System.String[]

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Ankaraspor sahasında B. Boluspor'u ağırladı.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Ankaraspor sahasında B. Boluspor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Cihan Aydın x, Furkan Ürün x, Cemil Tunç x

Ankaraspor: Mejias xx, Ali Ülgen xx, Ercan Yazıcı xx (Gökhan Akkan dk. 53 xx), Mudimu xx, Mahmut Akan xx (Mete Çelik dk. 69 x), Barış Zeren xx (Mehmet Burak Tarlabölen dk. 86 ?), Balagojevic xx, Erdem Çetinkaya xx (Mustafa Batuhan Altıntaş dk. 86 ?), Samed Kaya xx, Olatunbosun xx (Darko Bodul dk. 69 x), Pedersen xx

Yedekler: Berk Balaban, Tevfik Altındağ, Mehmet Tuğrul Başkan, Levent Gülen, Engin Bekdemir

Teknik Direktör: Mehmet Ak

B.Boluspor: Selmani xx, Fethi Özer xx, Emin Bayram xx, Aykut Demir xx, Oğuzhan Berber xx, Burak Asan xx, Muhammed Gümüşkaya xx, Gyasi x (Marlon dk. 46 xx), Mustafa Çeçenoğlu xx (Hamza Gür dk. 78) x, Abdulayev xx (Burak Bekaroğlu dk. 90+2 ?), Kasongo xx (Muhsin Yıldırım dk. 87 ?)

Yedekler: Ömer Alıcı, Diouf, Alican Özfesli, Arda Köksal, Ensar Bilir, Atamer Bilgin,

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Goller: Kasongo (dk. 14), Marlon (dk. 90+1) (B. Boluspor), Pedersen (dk. 29) (Ankaraspor)

Sarı Kartlar: Burak Asan, Muhammed Gümüşkaya, Marlon, Aykut Demir (B. Boluspor), Samed Ali Kaya (Ankaraspor) - ANKARA

TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 B. Boluspor: 2
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 B. Boluspor: 2
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 B. Boluspor: 2
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 B. Boluspor: 2
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 B. Boluspor: 2
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 B. Boluspor: 2
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 B. Boluspor: 2

Futbol Federasyonu, Mehmet Burak, Ankaraspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 B. Boluspor: 2 - Son Dakika Spor


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