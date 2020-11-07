TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 Bursaspor: 1

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ankaraspor sahasında karşılaştığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stadyum: Osmanlı
Hakemler: Caner Ak xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Emir Eray Eyisoy xx
Ankaraspor: Emre Koyuncu xx, Ali Ülgen xx, Natanael xx, Gökhan Akkan xx (Levent Gülen dk. 46 x), Umar xx (Ali Rıza Kılıç dk. 90 ?), Beykan Şimşek xxx (Hacı Ömer Doğru dk. 90 ?), Mahmut Akan xx, Doğukan Efe xx (Batuhan Altıntaş dk. 68 x), Barış Zeren xx, Engin Bekdemir xx, Bulbwa xx (Stanojevic dk. 46 x)
Yedekler: Kerem Vergiler, Emre Can, Muzaffer Doğan, Mete Çelik, Fatih Kızılkaya
Teknik Direktör: Mustafa Özer
Bursaspor: Deniz Aydın xx, İsmail Çokçalış xx, Onur Atasayar x, Burak Kapacak xx (Çağatay Yılmaz x), Aykut Akgün xx, Recep Aydın xx (Tuğbey Akgün dk. 61 x), Ali Akman xx (Berat Altındiş dk. 90+2 ?), Furkan Emre Ünver xx, Burak Altıparmak xx, Batuhan Kör xxx (İsmail Can Çavuşluk dk. 76 x), Kerem Şen xx (Ertuğrul Kurtuluş dk. 46 x)
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Ozan İsmail Koç, Ömer Turan Görgüç, Eren Güler
Teknik Direktör: Fazlı Tan
Goller: Batuhan Kör (dk. 8) (Bursaspor), Beykan Şimşek (dk. 25) (Ankaraspor)
Sarı Kartlar: İsmail Çokçalış, Tuğbey Akgün, Furkan Emre Ünver (Bursaspor), Umar, Engin Bekdemir, Levent Gülen, Natanael (Ankaraspor) - ANKARA
- Kaynak: İHA
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