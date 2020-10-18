TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 Giresunspor: 1

1 berabere kaldı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Cem Özbay xx
Ankaraspor: Berk Balaban xx, Mete Çelik xx, Gökhan Akkan xx, Barış Zeren xx (Umar dk. 59 x), Ali Ülgen xx, Halil İbrahim Esen xx, Doğukan Efe xx (Levent Gülen dk. 67 x) Stanojevic x, Mbamba xx, Beykan Şimşek xxx (Ali Rıza Kılıç dk. 80 ?), Erdem Çetinkaya xx
Yedekler: Kerem Vergilier, İlhami Siraçhan Nas, Fatih Kızılkaya, Tunahan Keskin, Etame
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Giresunspor: Tolgahan Acar xx, Hüsamettin Tut xx, Sadi Karaduman xx (Sergen Piçinciol dk. 46 x), Hayrullah Bilazer xx (Kerem Kalafat dk. 46 x), Diarra xx, Nalepa xx, Caner Hüseyin Bağ xx, Traore xx (Luz Junior dk. 68 x), Eren Tozlu xxx, Mehmet Taş xx (Uzodimma dk. 46 x), Balde xx (Yasin Ozan dk. 90 ?)
Yedekler: Onurcan Piri, Arda Kılıç, Erol Can Akdağ, Muhammed Himmet Ertürk, Fatih Yılmaz
Teknik Direktör: Ümit Şengül
Goller: Beykan Şimşek (dk. 37) (Ankaraspor), Eren Tozlu (dk. 54) (Giresunspor)
Kırmızı kart: Stanojevic (dk. 88) (Ankaraspor)
Sarı kart: Traore (Giresunspor), Umar, Levent Gülen (Ankaraspor) - ANKARA
- Kaynak: İHA
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