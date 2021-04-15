TFF 1. Lig: Ankaraspor: 2 Altay: 2

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Ankaraspor sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Çağdaş Altay x, Uygar Bebek x, Murat Şener x
Ankaraspor: Mejias xx, Ali Ülgen xx, Mudimu xx, Gökhan Akkan xx, Mahmut Akan x (Mete Çelik dk. 37 x), Barış Zeren xx, Blagojevic xx, Erdem Çetinkaya xx, Samed Ali Kaya xxx (Mehmet Tuğrul Başkan dk. 81 ?), Olatunbasun xx (Bodul dk. 90 ?), Pedersen xxx
Yedekler: Berk Balaban, Halil İbrahim Esen, Tevfik Altındağ, Mustafa Batuhan Altıntaş, Hacı Ömer Doğru, Mehmet Burak Tarlabölen, Levent Gülen
Teknik Direktör: Mehmet Ak
Altay: Cihan Topaloğlu xx, Tolga Ünlü xx, Berkay Sulungöz xx, Murat Akça xx (İbrahim Öztürk dk. 69 x), Mehmet Erdem Uğurlu xx, Thiam xx (Mossoro dk. 69 x), Scuk xxx (Zeki Yıldırım dk. 61 x), İlhan Depe xx (Deniz Kadah dk. 61 xx), Regattin xx (Ziya Alkurt dk. 79 x), Erhan Çelenk xx, Paixao xx
Yedekler: Eren Karataş, Poko, Kazımcan Karataş, Eren Erdoğan, Cebrail Karayel,
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Samed Ali Kaya (dk. 9), Pedersen (dk. 50) (Ankaraspor), Scuk (dk. 26), Deniz Kadah (dk. 80) (Altay)
Sarı Kartlar: Murat Akça (Altay), Olatunbasun, Ali Ülgen (Ankaraspor) - ANKARA
Kaynak: İHA
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