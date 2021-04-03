TFF 1. Lig: Ankaraspor: 4 Akhisarspor: 2

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Ankaraspor sahasında ağırladığı Akhisarspor'u 4-2 mağlup etti.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Bülent Birincioğlu x, Baran Eraslan x, Mehmet Şengül x
Ankaraspor: Mejias xx, Ali Ülgen xx, Ercan Yazıcı xx, Gökhan Akkan xx, Mahmut Akan xx, Barış Zeren xx (Doğukan Efe dk. 64 ?, Mehmet Tuğrul Başkan dk. 70 x), Blagojevic xx, Samed Ali Kaya xxx (Mudimu dk.7 8 x), Pedersen xxx, Olatunbosun xx, Umar xxx (Erdem Çetinkaya dk. 64 x)
Yedekler: Berk Balaban, Mustafa Batuhan Altıntaş, Mete Çelik, Mehmet Burak Tarlabölen, Levent Gülen, Engin Bekdemir
Akhisarspor: Lukac x, Semih Görer xx, Göksu Mutlu xx, Yusuf Cihat Çelik xxx, Orhan Taşdelen xx, Kadir Keleş xx, Çekdar Orhan x (Sissoko dk. 54 x), Onurcan Güler xx (Ayuk dk. 65 x), Mert Özyıldırım xx, Bertuğ Bayar xx (Delarge dk. 65 x), Peter xxx
Yedekler: Halil Yeral, Hasan Ali Adıgüzel, Berat Onur Pınar, Keita, Gökmen Aydoğdu, Cengiz Demir, İlke Nelik
Goller: Umar (dk. 7), Samed Ali Kaya (dk. 45+3), Pedersen (dk. 51 pen. ve 87), (Ankaraspor), Peter (dk. 24), Yusuf Cihat Çelik (dk. 73 pen.) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Lukac, Peter, Bertuğ Bayar, Sissoko, Mert Özyıldırım (Akhisarspor), Samed Ali Kaya, Pedersen, Ali Ülgen, Mejias (Ankaraspor) - ANKARA
Kaynak: İHA
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