TFF 1. Lig: B. Boluspor: 1 Altınordu: 2 - Son Dakika

TFF 1. Lig: B. Boluspor: 1 Altınordu: 2

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor, sahasında Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu.

TFF 1. Lig: B. Boluspor: 1 Altınordu: 2, System.String[]

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor, sahasında Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Melih Okutan'ın sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

9. dakikada sağ köşeden kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Oğulcan topu filelere yolladı. 0-1

13. dakikada Melih Okutan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Tugay Kaçar, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

54. dakikada, sağ kanattan Melih Okutan'ın ortasında Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Burak İnce topu filelerle buluşturdu. 1-2

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Mehmet Yıldırım xx, Özcan Sultanoğlu xx

Boluspor: Mosquera xx, Oğuzhan Berber xx, Ali Keten xx, Fethi Özer xx, Muhammed Bayır xx, Melih Okutan xx, Gökhan Sazdağı xx (Mihajlovic dk. 70 xx), Bekir Yılmaz xx, Tugay Kaçar xxx (Muhammet Arslantaş dk. 89 ?), Muhammed Gümüşkaya xx (Burak Asan dk. 61 xx), Mertan Caner Öztürk xx (Poepon dk. 70 xx)

Yedekler: Ömer Alıcı, Hamza Gür, Marlino, Araz Abdullayev, Burak Bekaroğlu, Fatih Özkan

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Ufuk Budak xx, Alper Tursun xx, Kahraman Demirtaş xx, Sinan Osmanoğlu xx, Muzaffer Kocaer xx (Burak İnce dk. 57 xxx), Oğulcan Ülgün xxx, Furkan Çil xx, Metehan Mimaroğlu xx (Ahmet Dereli dk. 46 xx), Ahmet İlhan Özek xx, Hüsamettin Yener xx (Birhan Vatansever dk. 90+2 ?)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Oğuzhan Akgün, Hüseyin Altuğ Taş, Yiğit Emre Çeltik, Emre Nefiz, Yusuf Can Esendemir, Enis Destan

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Oğulcan Ülgün (dk. 9), Burak İnce (dk. 88) (Altınordu), Tugay Kaçar (dk. 13) (Boluspor) - BOLU

TFF 1. Lig: B. Boluspor: 1 Altınordu: 2
TFF 1. Lig: B. Boluspor: 1 Altınordu: 2
TFF 1. Lig: B. Boluspor: 1 Altınordu: 2
TFF 1. Lig: B. Boluspor: 1 Altınordu: 2
TFF 1. Lig: B. Boluspor: 1 Altınordu: 2

Türkiye Futbol Federasyonu, Melih Okutan, Altınordu, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 21:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: B. Boluspor: 1 Altınordu: 2 - Son Dakika Spor

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