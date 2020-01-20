TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Adana Demirspor: 4 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Adana Demirspor: 4 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Adana Demirspor: 4 (İlk yarı sonucu)

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 18. hafta müsabakasının ilk yarısı deplasman takımı Adana Demirspor'un Dibba, Hasan Kılıç, Erkan Zengin ve Aosman'ın attığı gollerle 4-0 sona erdi.

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Adana Demirspor: 4 (İlk yarı sonucu), System.String[]

TFF 1. Lig'in 18. hafta müsabakasının ilk yarısı deplasman takımı Adana Demirspor'un Dibba, Hasan Kılıç, Erkan Zengin ve Aosman'ın attığı gollerle 4-0 sona erdi. - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Hasan Kılıç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:06 Kaynak: İHA
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