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TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Adana Demirspor: 4 (İlk yarı sonucu)
6 saat önce
TFF 1. Lig'in 18. hafta müsabakasının ilk yarısı deplasman takımı Adana Demirspor'un Dibba, Hasan Kılıç, Erkan Zengin ve Aosman'ın attığı gollerle 4-0 sona erdi. Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:06 Kaynak: İHA
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