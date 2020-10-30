TFF. 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Adanaspor: 3

Goller: Ognjen Ozegovic (dk.7 ve 19), Berkan Fırat (dk. 90+4) (Adanaspor)

44' dakikada Mrsic serbest vuruştan direkt kaleye vurdu, kaleci Burak'tan dönen topla buluşan Foxi'nin vuruşunda ise defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

7. dakikada Celil Yüksel'in uzun pasında topla buluşan Ognjen Ozegovic'in kaleci Vukovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

TFF 1. Lig'in 8. hafta müsabakasında Balıkesirspor , Adanaspor 'u ağırladı. Karşılaşma konuk takımın 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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