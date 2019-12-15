TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı sonucu)

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 15. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi.

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı sonucu), System.String[]

TFF 1. Lig'in 15. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı golsüz berabere bitti. - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:41 Kaynak: İHA
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