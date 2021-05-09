TFF 1. Lig: Balıkesirspor 0 Altınordu: 5 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Balıkesirspor 0 Altınordu: 5

09.05.2021 20:18
TFF 1. Lig: Balıkesirspor 0 Altınordu: 5, System.String[]

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Balıkesirspor, sahasında Altınordu'ya 5-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Balıkesirspor, sahasında Altınordu'ya 5-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada gelişen Altınordu atağında ceza sahası içinde Abraham Nwankwo'nun, Enis Destan'a yaptığı faulde hakem penaltı noktasını gösterdi.

4. penaltı atışını kullanan Enis Destan'ın şutunu Kaleci Yiğithan çeldi. Dönen topta Enis Destan ağları havalandırdı. 0-1

16. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Muhammed Enes Durmuş'un ceza sahası içinde çektiği sert şutu kaleci Erhan çeldi. Dönen topa Oltion Bilalli'nin vuruşu üstten auta çıktı.

39. dakikada Furkan Çil'in ara pasında topla buluşan Ahmet İlhan Özek, kaleci Yiğithan'ı çalımlayarak topu filelerle buluşturdu. 0-2

47. dakikada ceza sahası içinde Recep Aydın'ın attığı sert şutu Cumali Bişi'nin eline çarpınca hakem beyaz noktayı gösterdi.

48. penaltı noktasına gelen Ahmet İlhan Özek, topu ağlara gönderdi. 0-3

64. dakikada ani gelişen Altınordu atağında Metehan Berberoğlu, ceza sahası içinde Batuhan İşçiler'i çalımlayarak farkı 4'e çıkaran golü attı. 0-4

82. dakikada Furkan Çil'in ara pası ile ceza sahası içinde meşin yuvarlağı alan Hüsamettin Yener, topu filelere gönderdi. 0-5

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Cemal Alpay xx, Suat Güz xx

Aydeniz Et Balıkesirspor: Yiğithan Kır xx, Oltion Bilalli xx (Hüseyin Karabey dk. 74 x), Sedat Dursun xx (Muhammed Ali Doğan dk. 79 ?), Anıl Taşdemir xx (Berkay Aykurt dk. 74 x), Abraham Nwankwo xx (Camal Kızılateş dk. 46 x), Batuhan İşçiler xx, Arb Manaj xx, Enes İslam İlkin xx, Taşkın Çalış xx, Muhammed Enes Durmuş xx (Mert Örnek dk. 46 x), Cumali Bişi xx

Yedekler: Atilla Özmen, Sedat Yiğit Kurnaz, Birol Parlak, Erdem Gökçe, Hasan Özkan,

Teknik sorumlu: Yusuf Şimşek

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Metehan Mimaroğlu xxx (Ufuk Budak dk. 79 ?), Oğulcan Ülgün xx, Ahmet İlhan Özek xxx (Şeref Özcan 79 ?), Kahraman Demirtaş xx (Furkan Metin dk. 85 ?), Furkan Çil xx, Emre Nefiz xx (Yusuf Yalçın Arslan dk. 46 x), Recep Aydın xx, Sinan Osmanoğlu xx, Rahmi Salih Kaya xx, Enis Destan xx (Hüsamettin Yener dk. 46 x)

Yedekler: Emirhan Emir, Yiğithan Güveli

Teknik sorumlu: Hüseyin Eroğlu

Goller: Enis Destan (dk. 4 pen.), Ahmet İlhan Özek (dk. 39), (dk. 48 pen.), Metehan Mimaroğlu (dk. 64), Hüsamettin Yener (dk. 82) (Altınordu)

Sarı kartlar: Abraham Nwankwo, Batuhan İşçiler (Balıkesirspor), Enis Destan, Sinan Osmanoğlu (Altınordu) - BALIKESİR

TFF 1. Lig: Balıkesirspor 0 Altınordu: 5
TFF 1. Lig: Balıkesirspor 0 Altınordu: 5
TFF 1. Lig: Balıkesirspor 0 Altınordu: 5
TFF 1. Lig: Balıkesirspor 0 Altınordu: 5
TFF 1. Lig: Balıkesirspor 0 Altınordu: 5
TFF 1. Lig: Balıkesirspor 0 Altınordu: 5
TFF 1. Lig: Balıkesirspor 0 Altınordu: 5
TFF 1. Lig: Balıkesirspor 0 Altınordu: 5
TFF 1. Lig: Balıkesirspor 0 Altınordu: 5
TFF 1. Lig: Balıkesirspor 0 Altınordu: 5
TFF 1. Lig: Balıkesirspor 0 Altınordu: 5
TFF 1. Lig: Balıkesirspor 0 Altınordu: 5

Futbol Federasyonu, Ahmet İlhan Özek, Balıkesirspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Balıkesirspor 0 Altınordu: 5 - Son Dakika Spor


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