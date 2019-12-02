Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı sonucu)
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı sonucu)

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 13. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Hatayspor karşılaştı.

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı sonucu), System.String[]

TFF 1. Lig'in 13. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Hatayspor karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:02 Kaynak: İHA
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