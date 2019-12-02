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TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı sonucu)
6 saat önce
TFF 1. Lig'in 13. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Hatayspor karşılaştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:02 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 13. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Hatayspor karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. - BALIKESİR
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