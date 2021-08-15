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TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Boluspor: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Boluspor: 0

15.08.2021 00:00
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Boluspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 1. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor, Boluspor'u konuk etti.

TFF 1. Lig'in 1. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor, Boluspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar:

6. dakikada Dejvi Bregu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Emin Bayram'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

51. dakikada gelişen Boluspor atağında topla buluşan Fethi Özer'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Atilla uzanarak kornere çeldi.

54. dakikada Anıl Taşdemir ceza sahası üzerinden sert şutunda kaleci Selmani'nin müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 1-0

89. dakikada ani gelişen Boluspor atağında Dejvi Bregu'nun sert şutunu kaleci Atilla kornere çeldi.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Mehmet Şahan Yılmaz xxx, Mert Bulut xxx

Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Erdem Gökçe xx, Sedat Dursun xxx, Doğa İşeri xx, Cemal Kızılateş xx (Mehmet Zahit Çınar dk. 90 ?), Anıl Taşdemir xxx (Muhammed Ali Doğan dk. 83 ?), Roman Bezjak xx, Oğuz Han Aynaoğlu xx (Birol Parlak dk. 77 x), Batuhan İşçiler xxx, Hüseyin Karabey xx (Berkay Aykurt dk. 83 ?), Cumali Bişi xxx

Yedekler: Andrija Vukovic, Alperen Erdinç, Andaç Güleryüz, Enes Karabulut, Emirhan Çakır, Oltion Bilallı, Güney Çelik Keleş

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Boluspor: Gentian Selmani xx, Abdurrahim Dursun xx (Mehmet Zahit Çınar dk. 87 ?), Fethi Özer xx, Tugay Kacar xx, Eray Ataseven xx, Dejvi Bregu xx, Kabongo Kasongo xx, Emin Bayram xx, Arda Köksal xx (Onoriode Marshal Odah dk. 59 x), Abdurrahman Canlı xx (Talha Erdoğan dk. 59 x), Erkam Reşmen xx (Ali Keten dk.46 xx)

Yedekler: Ömer Alıcı, Burak Asan, Arda Hilmi Şengül, Atamer Bilgin,, Ensar Bilir, Bertu Alican Özyürek

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Gol: Anıl Taşdemir (dk. 54) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Hüseyin Karabey, Sedat Dursun (Balıkesirspor) - BALIKESİR

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Boluspor: 0
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Boluspor: 0

Futbol Federasyonu, Anıl Taşdemir, Balıkesirspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Boluspor: 0 - Son Dakika Spor


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