TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Boluspor: 1 (İlk yarı sonucu)
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TFF 1. Lig'in 7. hafta müsabakasında Balıkesirspor ve Boluspor maçının ilk yarısı, Mrsic ve Hakan Arslan'ın attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:23 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 7. hafta müsabakasında Balıkesirspor ve Boluspor maçının ilk yarısı, Mrsic ve Hakan Arslan'ın attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti. - BALIKESİR
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