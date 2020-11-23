TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 1

88. dakikada Alaaddin Okumuş'un ortasında ceza sahası içinde Mousa Sow kafa ile topu filelere gönderdi. 1-1

24. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Ezeh'in pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mrsic topu ağlarla buluşturdu. 1-0

TFF. 1 Lig'in 10. hafta müsabakasında Balıkesirspor , sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

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