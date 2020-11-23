TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 1 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 1

23.11.2020 21:11
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 1, System.String[]

TFF. 1 Lig'in 10. hafta müsabakasında Balıkesirspor, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF. 1 Lig'in 10. hafta müsabakasında Balıkesirspor, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar:

9. dakikada Mrsic'in ara pasında topla buluşan Ezeh'in ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

20. dakikada Gökhan Süzen'in kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Zirkovic'in kafa vuruşu kaleci Atilla'da kaldı.

24. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Ezeh'in pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mrsic topu ağlarla buluşturdu. 1-0

45. dakikada Alaaddin Okumuş'un ortasında Gökhan Süzen'in sert şutunu kaleci Yiğithan Kır kurtardı.

88. dakikada Alaaddin Okumuş'un ortasında ceza sahası içinde Mousa Sow kafa ile topu filelere gönderdi. 1-1

Stat: Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın xxx, Samet Çavuş xx, Cemal Alpay xx

Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen x (Yiğithan Kır dk. 23 xxx), Birol Parlak xxx, Berat Aydoğdu xx, Batuhan İşçiler xx, Doğa İşeri xx, Serdar Güncü xx, Antonio Mrsic xxx, Cumali Bişi xxx, Anıl Taşdemir xx (Abdulhamit Yıldız dk. 89 ?), Oğuz Han Aynaoğlu xx (Mahatma Otoo dk. 72 x), Francis Ezeh xx (Celal Emir Dede dk. 89 ?)

Yedekler: Uğur Aygören, Ayberk Kaygısız, Adam Cedric Kore, Kağan Kayalı, Dersim Sahan Kaynak, Abraham Nwankwo

Teknik Sorumlu: Mesut Dilsöz

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Serkan Göksu xx, Vasko Fernandes xx (Mousa Sow dk. 72 xx), Gökhan Süzen xx, Honere Gomis xx (Okan Derici dk. 72 x), Alaaddin Okumuş xx, Hasan Batuhan Artarslan xx, Ante Zirkovic xx (Emmanuel Akabueze dk. 61 x), Tomislav Glumac xx, Ercan Coşkun xx (Yusuf Emre Gültekin dk. 61 x), Turgut Doğan Şahin xx

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Alim Öztürk, Mustafa Murat Uslu

Teknik Sorumlu: Recep Uçar

Goller: Mrsic (dk. 24) (Balıkesirspor), Mousa Sow (dk. 89) (Ümraniyespor

Sarı kartlar: Batuhan Artarslan, Tomislav Glumac (Ümraniyespor) - BALIKESİR

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 1
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 1
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 1
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 1
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 1
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 1
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 1

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Gökhan Süzen, Ümraniyespor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 1 - Son Dakika Spor


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