TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Yılport Samsunspor: 3

Goller: Nadir Çiftçi (dk. 19 ve 49), Vukan Savisevic (dk. 77) (Samsunspor), Francis Ezeh (dk. 58) (Balıkesirspor)

77. dakikada Erhan Kartal 'ın pası ile kale önünde topla buluşan Vukan Savicevic topu ağlarla buluşturdu. 1-3

58. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Foxi'in uzun pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Francis Ezeh kaleci Nuraullah'ın solunda topu filelere yolladı. 1-2

44. dakikada İsmail Yüksek 'in pası ile topla buluşan Francis Ezeh'in sert şutu kaleci Nurullah Aslan'da kaldı.

19. dakikada Guido Koçer'in pası ile topla buluşan Nadir Çiftçi 'nin ceza sahası içine girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

TFF 1. Lig'in 15. hafta müsabakasında Balıkesirspor , Yılport Samsunspor 'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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