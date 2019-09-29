TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Giresunspor: 0

TFF 1. Lig'in 6. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Giresunspor karşılaştı. Müsabakayı Balıkesirspor 2-0 kazandı.
Maçtan dakikalar
5. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında, Mahatma Otoo'nun sağ kanattan ortaladığı topu Giresunspor defansından Murat Akça kornere çeldi.
16. dakikada gelişen Giresunspor atağında, sağ taraftan ortalanan topa Ahmet İlhan'ın sert şutu kaleci Vukovic'te kaldı.
17. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası üstünde Doğa İşeri'nin ortasına Rahmi Anıl'ın plase şutu Kaleci Fachini'nin sol tarafından ağlarla buluştu. 1-0
30. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında sağ kanattan Okan Alkan'ın ortaladığı topu Foxi kafa ile kaleye gönderdi. Kaleci Fachini topu köşede yakaladı.
45+2. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Murat Akça kale sahası içinde Foxi'yi düşürünce Haakem Emre Malok penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Foxi gole çevirdi. 2-0
85. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Aly Malle'in kale sahası üzerinden attığı şutu kaleci Fachini kornere çeldi.
Stat: Atatürk
Hakemler: Emre Malok xxx, Erkan Akbulut xxx, Hasan Hüseyin Tetik xxx
Balıkesirspor: Vukovic xx, Okan Alkan xxx, Tomislav Glumac xx, Oğuzhan Çapar xx, Doğa İşeri xx, Nermin Hodzic xx (Abdülkadir Kayalı dk. 79 x), Furkan Çil xx, Foxi Ketheovama xx (Serdar Güncü dk. 68 x), İbrahim Halil Çolak xx, Mahatma Otoo xx (Aly Malle dk. 60 x), Rahmi Anıl Başaran x
Yedekler: Atilla Özmen, Kağan Kayalı, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Celal Emir Dede, Cenk Güvenç,
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
Giresunspor: Adrıano Fachını xx, Murat Akça xx (Stollone Lımbombe dk. 83 ?), Ahmet Kesim xx, Muhammed Himmet Ertürk xx (Uğur Akdemir dk. 46 x), xx, Muhammed Bayır xx, Renan da Silva xx (Özgür Can dk. 46 x), Mehmet Güven xx, Mıchel Landel xx, Ahmet İlhan xx, Raul Andreı Rusescu xx, Yonathan Del Valle Rodrıguez xx
Yedekler: Metin Erol, Numan Çürüksu, Mehmet Taş, Alperen Aydın
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Rahmi Anıl (dk. 17), Foxı Ketheovama (45+2 pen.) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Muhammed Ertürk, Uğur Akdemir, Fachini, Mehmet, Murat (Giresunspor), İbrahim, Doğa İşeri, Serdar, Abdülkadir, Aly Malle (Balıkesirspor) - BALIKESİR