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TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Ümraniyespor: 0

30 dakika önce

TFF 1. Lig'in 4. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında Ümraniyespor'u 2-0 yendi.

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Ümraniyespor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 4. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında Ümraniyespor'u 2-0 yendi.


Maçtan dakikalar:


4. dakikada sol kanattan gelişen Balıkesirspor atağında Doğa İşeri'nin ortasına Ketheovama plase şutu kaleci Burak Öğür'ün yanından fileleri havalandırdı. 1-0


19. dakikada Doğa İşeri'nin yaklaşık 20 metreden sert şuttunda top kaleci Burak Öğür'den döndü.


32. dakikada Balıkesirspor'un kazandığı serbest vuruşu Antonıo Mrsıc kullandı. Ceza sahası içinde Glumac'in kafa vuruşunda top ağlara buluştu. 2-0


39. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Alaaddin Okumuş'un yaklaşık 20 metreden attığı şut kale direğinin üzerinden auta çıktı.


65. dakikada Honere Gomis'in sert şutu kale direğinin dibinden auta çıktı.


78. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Emir Dede ortaladı Aly Valle şutu defanstan döndü.


Stat: Atatürk


Hakemler: Bülent Birincioğlu xxx, Uygar Bebek xxx, Serdar Diyadin xxx


Balıkesirspor: Vukovıc xxx, Oğuzhan Çapar xxx,Doğa İşeri xx, Furkan Çil xx, Foxı Ketheovama xxx, Okan Alkan xxx, Mahatma Otoo xx, Rahmi Anıl xxx (Serdar Güncü dk. 69 x), Glumac xxx, Antonıo Mrsıc xxx (Aly Malle dk. 78 x), İbrahim Halil xxx (Celal Emir Dede dk. 59 x)


Yedekler: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Abdülkadir Kayalı, Sezer Özmen, Kağan Kayalı, Emirhan Çakır, Berkay Aykurt


Teknik Sorumlu: Mustafa Ati Göksu


Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Timur Temeltaş xx (Honere Gomis dk. 46 x), Rıad Nourı xx, Emircan Altıntaş xx, Akabueze xx, Vasco Fernandes xx, Gökhan Süzen xx, Serkan Göksu xx, Alaaddin Okumuş xx, Ghıslaın Gimbert xx (Muhammed Gönülaçar dk. 46 x), Tarık Tekdal xx (Valentın Lazar dk. 72 x)


Yedekler: Enes Fıdeyeo, Emre Kurt, Bahadır Taşdelen, Aykut Emre Yakut, Muharrem Öner, Yunus Emre


Teknik Sorumlu: Ahmet Taşyüre


Goller: Ketheovama (dk. 4), Tomislav Glumac (dk. 32) (Balıkesirspor)


Kırmızı kart: Serkan Göksu (dk. 60) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Fernandes, Tarık Tekdal, Emircan, Nouri (Ümraniyespor), Mrsic, Oğuzhan, Ketheovama, Vukovıc, Serdar, Malle (Balıkesirspor) - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Göksu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:20 Kaynak: İHA
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