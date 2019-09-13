TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Ümraniyespor: 0 (İlk yarı sonucu)
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TFF 1. Lig'in 4. hafta müsabakasında Balıkesirspor, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:14 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 4. hafta müsabakasında Balıkesirspor, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı Ketheovama ve Glumac'ın golleri ile Balıkesirspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - BALIKESİR
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