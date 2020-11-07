TFF 1. Lig: Bandırmaspor: 0 Giresunspor: 1

Giresunspor: Tolgahan Acar xx, Mamadou Diarra xx, Hüsamettin Tut xx, Mehmet Taş xx, Eren Tozlu x (Erol Can Akdağ dk. 66 x), Michal Jan Nalepa xx (Kerem Kalafat dk. 85 ?), İbrahima Balde xxx, Sadi Karaduman xx, Sergio Antonio da Luz Junior x (Anthony Chigaemezu Uzodimma dk. 80 ?), Hayrullah Bilazer xx, Caner Hüseyin Bağ xx

15. dakikada Giresun ilk atağında golle buluştu. Uzun atılan bir topla ceza sahasına giren Balde topu Gökhan'ın sağından filelere yolladı. 0-1

TFF 1. Lig'in 9. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Giresunspor'a 1-0 yenilerek haftayı puansız kapatan taraf oldu.

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