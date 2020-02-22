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TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 - Bursaspor: 0 (İlk yarı sonucu)
6 saat önce
TFF 1. Lig'in 23. haftasında BB Erzurumspor, Bursaspor'u konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:33 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 23. haftasında BB Erzurumspor, Bursaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. - ERZURUM
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