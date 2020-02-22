TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 - Bursaspor: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 - Bursaspor: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 - Bursaspor: 0 (İlk yarı sonucu)

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 23. haftasında BB Erzurumspor, Bursaspor'u konuk ediyor.

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 - Bursaspor: 0 (İlk yarı sonucu), System.String[]

TFF 1. Lig'in 23. haftasında BB Erzurumspor, Bursaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. - ERZURUM

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:33 Kaynak: İHA
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