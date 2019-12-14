TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Giresunspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Giresunspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Giresunspor: 0

6 saat önce

TFF 1. Lig 15. hafta maçında BB Erzurumspor, Giresunspor'u ağırladı.

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Giresunspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig 15. hafta maçında BB Erzurumspor, Giresunspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.


Maçtan Dakikalar


17. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet İlhan yakın mesafeden sert vuruşunu kaleci Sehic güçlükle çeldi.


47. dakikada hızlı gelişen atakta Emrah'ın sert şutu kaleciden döndü. Dönen topu Pote ağlarla buluşturdu. 1-0


55. dakikada Giresunspor'un kullandığı serbest vuruştan önce iki takım oyuncuları arasında yaşanan itişmeler sonucu Giresunspor'dan Del Valle ve Teknik Direktör Hakan Kutlu, BB Erzurumspor'dan ise Aykut Demir kırmızı kartla cezalandırıldı.


65. dakikada gelişen atakta Cenk'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Pote düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0


74. dakikada çalımlarla ilerleyen Emrah'ın ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Pote, topu dışarı gönderdi.


Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Emre Malok xx, Mehmet Yıldırım xx, Ali Can Alp xx


BB Erzurumspor: Sehic xx, Murat xx, Hasan xxx, Aykut xx, Mücahit xx, İbrahim xx, Scuk xx, Cenk xxx (Rashad Muhammed dk. 79 ?), Hasan Ayaroğlu xx (Obertan dk. 46 xxx), Emrah xxx, Pote xxx (Osman dk. 89 ?)


Yedekler: Kayacan, Abdulcebrail, Merthan, Batuhan, Sefa, Hamroun


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Giresunspor: Adriano xx, Mehmet xx (Uğur dk. 71 x), Ahmet xx, Numan xx, Muhammed xx, Foguinho xx, Landel xx, Ahmet İlhan Özek xxx, Bekir xx (Limbombe dk. 71 x), Valle xx, Rusescu xx (Özgür dk. 82 ?)


Yedekler: Metin, Murat Akça, Alperen, Atakan, Alpay, Himmet


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Gol: Pote (dk. 47 ve 65) (BB Erzurumspor )


Kırmızı kartlar: Del Valle (dk. 55), Hakan Kutlu (Teknik Direktör) (dk.55) (Giresunspor), Aykut (dk. 55) (BB Erzurumspor)


Sarı kartlar: Murat, İbrahim, Pote (BB Erzurumspor), Bekir (Giresunspor) - ERZURUM

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:18 Kaynak: İHA
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