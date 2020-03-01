TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Menemenspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Menemenspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Menemenspor: 0

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Menemenspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Menemenspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Menemenspor'u 2-0 mağlup etti.


Maçtan Dakikalar:


6. dakikada sol kanatta ceza sahasına yapılan ortada Ali Keten'in kafa vuruşu kalecide kaldı.


9. dakikada Mücahit'in sol taraftan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Obertan'ın şutu yandan dışarı çıktı.


23. dakikada ceza sahasının hemen dışından İbrahim'in sert vuruşunda top kalecide kaldı.


36. dakikada Hamroun'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Pote'nin kafa vuruşunu kaleci güçlükle çeldi.


44. dakikada sağ kanattan Murat'ın ortasında arka direkte Hamroun kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0


66. dakikada Mücahit'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında Osman'ın kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.


90+2. dakikada sağ taraftan Sissoko'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Obertan'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0


Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Cihan Aydın xx, Mehmet Emin Tuğral xx, Gökhan Barcın xx


BB Erzurumspor: Sehic xx, Murat xx, Aykut xx, Hasan Hatipoğlu xx, Mücahit xx, Osman xx, İbrahim x (dk. 37 Hasan Ayaroğlu xx), Obertan xxx, Sissoko xxx, Hamroun xxx (Scuk dk. 56 xx), Pote xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 79 xx)


Yedekler: Kayacan, Batuhan, Oltan, Cenk Ahmet


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Menemenspor: Selmani xx, Rıdvan xx (İbrahim Akanbi dk. 81 ?), Domgjoni xx, Ali xx, Ercan xx, Taşkın xx, Murat xx, Tayfun xx, Mehmet xx (Samed Ali dk. 58 xx), Olatunbosun xx (Mustafa dk. 64 xx), Ali Özgün xxx


Yedekler: Amir Güren, Trtovac, Muhammed Ali, Murat Elkatmış, Hüseyin Çolak


Teknik Direktör: Dilaver Mutlu


Gol: Hamroun (dk. 43), Obertan (dk. 90+2) (BB Erzurumspor)


Sarı kart: Hamroun (BB Erzurumspor) - ERZURUM

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:08 Kaynak: İHA
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