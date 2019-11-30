Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Osmanlıspor: 0
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Osmanlıspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Osmanlıspor: 0

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 13. hafta maçında BB Erzurumspor evinde Osmanlıspor ile karşılaştı.

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Osmanlıspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 13. hafta maçında BB Erzurumspor evinde Osmanlıspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.


Maçtan dakikalar


18. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Merthan sert vurdu meşin yuvarlak kaleci Sehic'de kaldı.


23. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Emrah direkt kaleye vurdu. Top kalecinin ellerinde kaldı.


34. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Pote iyi vurdu. Meşin yuvarlak savunmadan döndü.


35. dakikada gelişen hızlı atakta Beykan'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Sehic topu zorlukla uzaklaştırdı.


37. dakikada çalımlarla ilerleyen Cenk ceza sahası içeresindeki Pote'yi gördü. Müsait porsiyondaki Pote sert vurdu top yandan dışarı çıktı.


50. dakikada sol taraftan çalımlarla ilerleyen Mücahit sert vurdu savunmadan seken top kalecide kaldı.


55. dakikada Obertan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emrah iyi vurdu meşin yuvarlağı kaleci güçlükle çeldi.


76. dakikada yaşanan karambolde kaleciyle karşı karşıya kalan Scuk topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-0


76. dakikada gole itiraz eden Osmanlıspor Teknik Direktörü Turan İnce kırmızı kart gördü.


90+3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0


Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Deniz Turgut xx, Gökhan Barcın xx


BB Erzurumspor: Sehic xx, Murat xx, Aykut xx, Hasan Hatipoğlu xxx, Mücahit xx, Scuk xxx, Obertan xxx, İbrahim xx (Osman dk. 70 xx), Cenk Ahmet xxx (Rashad Muhammed dk. 66 xx), Emrah xxx, Pote xx (Hasan Ayaroğlu dk. 84 ?)


Yedekler: Kayacan, Merthan, Sefa, Yunus Emre Gültekin, Batuhan


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Osmanlıspor FK: Ahmet Eyüp xx, Barış xx (Batuhan Yılmaz dk. 80 ?), Erdem xx (Okan dk. 66 xx), Oğuz xx, Erıc Ayuk Mbu xxx, Mehmet Yiğit xxx, Blagojevic xx, Beykan xx (Halil İbrahim dk. 59 xx), Ali Eren xx, Hasan Kılıç xx, Mertan xx


Yedekler: Castenero, Todorovic, Berk, Doğukan, Ali Ülgen, Görkem, Tamer


Teknik Direktör: Turan İnce


Goller: Scuk (dk. 76), Hasan Ayaroğlu (dk. 90+3) (BB Erzurumspor)


Kırmızı Kart: Turan İnce (dk. 76) (Teknik Direktör) (Osmanlıspor FK)


Sarı Kartlar: Erıc Ayuk Mbu, Oğuz, Merthan (Osmanlıspor FK), Hasan Hatipoğlu, İbrahim, Aykut (BB Erzurumspor) - ERZURUM

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Emrah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yapı Kredi'de 17 yıl önce başlatılan UniCredit ve Koç Grubu'nun yüzde 50-50 ortaklığı bitti
Bursaspor taraftrarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 17 yaralı Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi Ersun Yanal'dan maç sonunda zehir zemberek açıklama: Bunun hesabını kim verecek?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 01:27:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Osmanlıspor: 0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]