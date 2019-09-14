Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Altay: 2
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TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Altay: 2

49 dakika önce

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor, sahasında Altay'a 2-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Altay: 2, System.String[]

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor, sahasında Altay'a 2-0 mağlup oldu.


Maçtan dakikalar


5. dakikada şık hareketlerle ceza ahasına giren Kappel'in pasında topla buluşan Putsila'nın şutu ağlara gitti. 0-1


36. dakikada Hayrullah Bilazer'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Mustafa Durak'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.


50. dakikada Kappel'in derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tatos'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2


71. dakikada Martires'in sağ kanattan ortasında topa gelişine vuran Paixao'nun şutu üstte auta çıktı.


73. dakikada Hayrullah Bilazer'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Poepon'un kafa vuruşunu kaleci çeldi.


Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Turgut Doman xx, Erkan Akbulut xx, Ömer Tevfik Özkoç xx


Boluspor: Hakan Canbazoğlu x, İsmail Konuk xx, Cumali Bişi x, Poepon xx, Hakan Arslan x (Melih Okutan dk. 46 xx), Nascimento xx (Sami Can Keskin dk. 66 x), Hayrullah Bilazer xx, Mutlu Güler xx, Ümit Kurt xx, Mustafa Durak xx (Bilal Kısa dk. 46 x), Yusuf Mert Tunç x


Yedekler: Yavuz Aygün, Mustafa Eskihellaç, Erkan Sürer, Shukurov, Fethi Özer, Batuhan Altıntaş, Mustafa Bekaroğlu


Teknik Direktör: Giray Bulak


Altay: Emre Koyuncu xx, Deniz Vural xx (Yılmaz Özeren dk. 74 xx), Kappel xxx, Tavares xx, Tatos xxx (Martires dk. 66 xx), Putsila xxx (Hüsamettin Yener dk. 88 ?), Paixao xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Erhan Kartal xx, Gençer Cansev xx, Özgür Özkaya xx


Yedekler: Aydın Bağ, Oğuz Han Aynaoğlu, Cenk Özkaçar, İbrahim Öztürk, Mustafa Murat Uslu


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Goller: Putsila (dk. 5), Tatos (dk. 50) (Altay)


Sarı kartlar: Gençer Cansev, Tavares (Altay), İsmail Konuk, Ümit Kurt (Boluspor) - BOLU

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:14 Kaynak: İHA
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