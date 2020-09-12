TFF 1. Lig: Boluspor: 0 Ankara Keçiörengücü: 1

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor- Ankara Keçiörengücü karşılaşması, konuk takımın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
54. dakikada Mihajlovic'in ceza sahası içine gönderdiği hava topuna yükselen Mertan Caner Öztürk'ün kafa vuruşunda savunma topu kafayla kornere gönderdi.
56. dakikada sol kanattan gelişen atakta Diabang'ın ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine vuran Cem Ekinci fileleri havalandırdı. 0-1
58. dakikada Ali Keten'in kaptırdığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Diabang'ın şutunu Mosquera kornere çeldi.
71. dakikada Ankara Keçiörengücü ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Mihajlovic'in şutu kalecide kaldı.
90. dakikada Abdulkadir Korkut'un ceza sahası içinden sert şutunu kaleci kornere çeldi.
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Selahattin Altay xx, Ferdi Karadoruk
Boluspor: Mosquera xx, Mutlu Güler xx (Muhammet Arslantaş dk. 81 ?), Ali Keten xx, Fethi Özer xx, Muhammed Bayır xx, Melih Okutan xx (Gökhan Sazdağı dk. 66 xx), Mustafa Durak xx, Burak Asan x (Oğuzhan Berber dk. 66 xx), Bekir Yılmaz xx, Marlinho xx (Mihajlovic dk. 46 x), Poepon x (Mertan Caner Öztürk dk. 46 xx)
Yedekler: Ömer Alıcı, Arda Hilmi Şengül, Muhammed Gümüşkaya, Burak Bekaroğlu, Fatih Özkan
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx, Fatih Solmaz xx, Samet Akaydın xx, Soner Gönül xx, Cem Ekinci xxx (Barış Alper Yılmaz dk. 88 ?), Burak Aydın xx (Oğuzhan Erdoğan dk. 74 xx), Süleyman Olgun xx, Uğur Utlu xx, Dialiba xx (Alabi dk. 88 ?), Kone xx (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 66 xx)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Emre Uğur Uruç, Ilır Mustafa, Osman Keçelioğlu
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Gol: Cem Ekinci (dk. 56) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Ali Keten, Bekir Yılmaz (Boluspor) - BOLU
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 18:33 - Kaynak: İHA
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