TFF 1. Lig: Boluspor: 0 Balıkesirspor: 0

71. dakikada ceza sahası içine kadar giren Muhammed Durmuş'un verdiği pasta topla buluşan Manaj'ın sert şutunu kaleci Selmani kurtardı.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı.

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