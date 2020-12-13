TFF 1. Lig: Boluspor 0 Bandırmaspor: 1 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Boluspor 0 Bandırmaspor: 1

13.12.2020 15:37
TFF 1. Lig: Boluspor 0 Bandırmaspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 14'üncü haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Bandırmaspor karşılaşması Bandırmaspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

TFF 1. Lig'in 14'üncü haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Bandırmaspor karşılaşması Bandırmaspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

4'üncü dakikada, Boluspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Melih'in sert şutunu Zülküf kurtardı.

51'inci dakikada, ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Tugay Kaçar'ın şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

81'inci dakikada, ceza sahası içine gönderilen hava topuna yükselen kaleci Mosquera'nın Pote'ye müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.

83'üncü dakikada, penaltıyı kullanan Selçuk Alibaz topu ağlara gönderdi. 0-1

Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Turgut Doman xx, Cemal Alpay xx, Ali Tuna xx

Boluspor: Mosquera xx, Kerim Alıcı xx, Fethi Özer xx (Muhammed Bayır dk. 27 xx), Ali Keten xx, Aykut Demir xx, Tugay Kaçar xx, Burak Asan xx (Alican Özfesli dk. 68 xx), Melih Okutan xx, Bekir Yılmaz xx (Hamza Gür dk. 85 ?), Abdullayev xx (Mihajlovic dk. 85 ?), Mertan Caner Öztürk (Poepon dk. 68 xx)

Yedekler: Ömer Alıcı, Muhammet Arslantaş, Muhammed Gümüşkaya, Burak Bekaroğlu, Fatih Özkan,

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Bandırmaspor: Zülküf Özer xx, Abdurrahim Dursun xx, Onur Akbay xx, Hakan Bilgiç xx, Mehmet Yiğit xx, Landel xx, Serna xx (Anıl Başaran dk. 59 xx), Selçuk Alibaz xxx (Gökay Güney dk. 88 ?), Pote xxx (Doğan Can Davas dk. 88 ?), Halilovic xx (Mahamadou Ba dk. 77 xx), Traore xx

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Ali Serçek, Mert Ali Atakulu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Gol: Selçuk Alibaz (dk. 83) (Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Aykut Demir, Bekir Yılmaz, Mosquera, Tugay Kaçar (Boluspor), Onur Akbay, Traore (Bandırmaspor) - BOLU

TFF 1. Lig: Boluspor 0 Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: Boluspor 0 Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: Boluspor 0 Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: Boluspor 0 Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: Boluspor 0 Bandırmaspor: 1

Türkiye Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, Boluspor, Bolu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Boluspor 0 Bandırmaspor: 1 - Son Dakika Spor


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