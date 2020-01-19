TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Osmanlıspor: 2

59. dakikada Osmanlıspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kendi kalesine ters vuruş yapan Arif Morkaya topu ağlara gönderdi. 0-2

56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Delarge'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert şutunu kaleci Eyüp güçlükle kurtardı. Kaleciden dönen top Boluspor defansı tarafından uzaklaştırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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