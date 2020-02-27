TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Balıkesirspor 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Balıkesirspor 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Balıkesirspor 1

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor, sahasında Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Balıkesirspor 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor, sahasında Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar


8. dakikada Hayrullah Bilazer'in pasında ceza sahası içinde Mustafa Eskihellaç'ın şutunu kaleci Atilla Özmen çeldi.


8. dakikada Hayrullah Bilazer'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Emre Öztürk'ün vuruşunu kaleci Atillah Özmen kornere çeldi.


17. dakikada sağ kanattan Anıl Taşdemir'in ortasında ceza sahası içinde Sezer Özmen'in kafa vuruşu ağlara gitti. 0-1


21. dakikada sağ kanattan İsmail Konuk'un ortasında Kidric'in kafa vuruşunu kaleci Atilla Özmen çeldi.


63. dakikada Bilal Kısa'nın ara pasında topu göğsü ile kontrol eden Kubilay Türkyılmaz meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1


Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Murat Erdoğan xx, Gökhan Memişoğlu xx, Selahattin Altay xx


Boluspor: Mosquera xx, Hayrullah Bilazer xx, İsmail Konuk xx, Burak Bekaroğlu xx, Emre Öztürk xx (Delarge dk. 78 xx), Cumali Bişi xx, Halilovic xx, Mustafa Eskihellaç xx (Gökhan Sazdağı dk. 46 xx), Bilal Kısa xx, Mustafa Durak xx, Kidric xx (Kubilay Yılmaz dk. 46 xxx)


Yedekler: Bahadır Güngördü, Adilehou, Seth, Muhammed Çetin, Arif Morkaya


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Hodzic xx (Ezeh dk. 46 xx), Sezer Özmen xxx, Batuhan İşçiler xx, Berat Aydoğdu xx, Serdar Güncü xx, Mrsic xx, Rahmi Anıl Başaran xx (Celal Emir Dede dk. 81 ?), Anıl Taşdemir xx (Abdulkadir Kayalı dk. 90 ?), Kethevoama xx, Otoo xx


Yedekler: Vukovic, Enes Karabulut, Cenk Güvenç, Okan Kaplan, Kağan Kayalı, Görkem Fidan, Emircan Çakır


Teknik Direktör: Yusuf Şimşek


Goller: Sezer Özmen (dk. 17) (Balıkesirspor), Kubilay Türkyılmaz (dk. 63) (Boluspor)


Sarı kartlar: Hodzic, Anıl Taşdemir, Mrsic, Abdulkadir Kayalı (Balıkesirspor), Mustafa Durak, Emre Öztürk (Boluspor) - BOLU

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Emre Öztürk , Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:52 Kaynak: İHA
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