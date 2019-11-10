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TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Bursaspor: 1

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Boluspor-Bursapor Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Bursaspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Boluspor-Bursapor Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar


7. dakikada Boluspor'un kullandığı kornerde ceza sahası alanı dışında topla buluşan Dodo'nun vuruşunda savunmadan dönen topu alan Mustafa Durak'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarıya çıktı.


32. dakikada Bursaspor'un atağında Burak Kapacak'ın ceza sahası içinden vurduğu şut direkten döndü. Topu daha sonra Boluspor savunması uzaklaştırdı.


46. dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında ceza sahası içine gönderilen topu alan Recep Aydın'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


58. dakikada Melih Okutan'ın ceza sahası içine gönderdiği derinlemesine pasta topla buluşan Hayrulah Bilazer'in sert şutu direkten döndü.


88. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Hayrullah Bilazer'e yapılan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.


89. dakikada penaltıda topun başına geçen Bilal Kısa'nın meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1


Stadyum: Bolu Atatürk


Hakemler: Burak Şeker x, Seyfettin Ünal xx, Ali Tuna xx


Boluspor: Hakan Canbazoğlu xx, Hayrullah Bilazer xx, İsmail Konuk xx, Burak Bekaroğlu xx, Ümit Kurt xx, Dodo xx (Batuhan Altıntaş dk. 84 ?), Melih Okutan xx (Mutlu Güler dk. 90 ?), Bilal Kısa xx, Mustafa Eskihellaç xx, Mustafa Durak xx, Poepon xx


Yedekler: Yavuz Akgün, Muhammed Şura Çetin, Sami Can Keskin, Shukurov, Fethi Özer, Albdulkadir Yağız


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Shehu xx, Diarra xx, Anıl Karaer xx, Latovlevici xx, Aykut Akgün xx (Ramazan Keskin dk. 90), Burak Kapacak xx, Selçuk Şahin xx, Recep Aydın xxx (Emirhan Aydoğan dk. 68 xx), da Silva xx (Seleznov dk. 76 x), Kubilay Kanatsızkuş xx


Yedekler: Ataber Dadakdeniz, Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Ali Akman, Musa Araz, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Goller: Recep Aydın (dk. 46) (Bursaspor), Bilal Kısa (dk. 89) (Boluspor)


Sarı kartlar: Latovlevici, Burak Kapacak, da Silva, (Bursaspor), Ümit Kurt, Hayrullah Bilazer (Boluspor) - BOLU

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Boluspor, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:32 Kaynak: İHA
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