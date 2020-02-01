TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar


25. dakikada Mustafa Durak'ın ceza sahası dışından sert şutunda direğe çarpan top dönüşte kalecinin sırtına çarparak ağlara gitti. 1-0


41. dakikada İsmail Konuk'un ceza sahası içinde rakibine müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.


42. dakikada İbrahim Akdağ'ın kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 1-1


61. dakikada Boluspor'un atağında Cumali Bişi'nin ceza alanının dışından çektiği şut, kalenin üstünden dışarı çıktı.


69. dakikada Boluspor'un kontra atağında Kidic'in ceza sahasına attığı pasta rahat pozisyonda Mustafa Durak topu yandan dışarı yolladı.


73. dakikada Boluspor'un atağında Arif Morkaya'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çıkarmayı başardı.


Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Furkan Ürün xx


Boluspor: Mosquera xx, Hayrullah Bilazer xx, Adileho xx, İsmail Konuk xx, Emre Öztürk xx (Seth dk. 85 ?), Cumali Bişi xx, Arif Morkaya xx, Gökhan Sazdağı xx, Emir Halilovic xx (Mustafa Eskihellaç dk. 67 xx), Mustafa Durak xxx (Delarge dk. 70 xx), Kidric xx


Yedekler: Bahadır Güngördü, Seth, Muhammed Çetin, Melih Okutan, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Kubilay Yılmaz, Delarge


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor: İbrahim Sehic xx, Aykut Demir xx, Hasan Hatipoğlu xx, Murat Uçar xx, Mücahit Albayrak xx, Obertan xx (Emrah Başşan dk. 46 xx), İbrahim Akdağ xx, Hamroun xx (Batuhan Artarslan dk. 77 xx), Sissoko xx (Hasan Ayaroğlu dk. 90 ?), Scuk xx, Oltan Karakullukçu xx


Yedekler: Kayacan Erdoğan, Batuhan Artarslan, Pote, Hasan Ayaroğlu, Emrah Başşan, Merthan Açıl, Cenk Ahmet Alkılıç


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Sehic (dk. 25 k.k), İbrahim Akdağ (dk. 42 pen.) (Erzurumspor)


Sarı Kartlar: İsmail Konuk, Emir Halilovic (Boluspor), Hasan Hatipoğlu, Oltan Karakullukçu (Erzurumspor) - BOLU

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:32 Kaynak: İHA
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