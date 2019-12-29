TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Eskişehirspor: 1

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Boluspor, sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahası içine giren Hayrullaz Bilazer'in vuruşunda kaleci Emre topu çeldi.
24. dakikada Eskişehirspor'un kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Cemali Sertel'in şutu az farkla üstten dışarı çıktı.
42. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Melih Okutan'ın ortasında ceza sahası içinde Gökhan Sazdağı'nın şutu ağlara gitti. 1-0
45. dakikada hakemin ofsayt kararına tepki gösteren Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü kırmızı kartla tribüne gönderildi. Özköylü'nün tribüne gönderilmesinin ardından Boluspor yedek kulübesi önünde çıkan kavgada Boluspor'un yedek oyuncusu Ümit Kurt, Eskişehir kalecisi Ekrem Kılıçarslan'ı iterek yere düşürdü. Olay sonrasında Ümit Kurt kırmızı kart gördü.
46. dakikada Boluspor defansının hatasında topu alan Mete Kaan Demir'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
74. dakikada Burak Bekaroğlu'nun ceza sahası dışından çektiği sert şut az farkla auta çıktı.
85. dakikada Dodo'nun ceza sahası dışından sert şutunda top üst direkten geri döndü.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu x, Cemal Alpay x, Murat Şener x
Boluspor: Yavuz Akgün xx, Seth xx, Burak Bekaroğlu xx, Fethi Özer xx, Hayrullah Bilazer xx, Dodo xx, Cumali xx, Gökhan Sazdağı xx (Batuhan Altıntaş dk. 72 x), Melih Okutan xx (Mutlu Güler dk. 83 ?), Bilal Kısa x (Hakan Arslan dk. 63 x), Poepon xx
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Ümit Kurt, Umut Gündoğan, Samican Keskin, Shukurov
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Mevlüt Çelik xx, Cemali Sertel xx, Erdal Akdarı xx, Alperen Kocabaş xx (Bedirhan Altunbaş dk. 66 xx), Mete Kaan Demir xxx (İbrahim Halil Öner dk. 77 xx), Sissokko xx, Mehmet Özcan xx, Issah xx (Kıvanç Karakaş dk. 87 ?), Emre Güral xx
Yedekler: Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Onur Bayramoğlu, Hasan Ulaş Uygur, Furgan Polat, Furkan Balaban, Tolga Yakut
Teknik Direktör: Mustafa Özer
Goller: Gökhan Sazdağı (dk. 42) (Boluspor), Mete Kaan Demir (dk. 46) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Bilal Kısa, Cumali Bişi, Poepon, Mutlu Güler (Boluspor), Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor)
Kırmızı kartlar: Osman Özköylü (dk. 45) (Teknik Direktör), Ümit Kurt (dk. 45, Poepon (dk. 59) (Boluspor) - BOLU