TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - İstanbulspor: 2

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Boluspor, sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Boluspor kalecisi Hakan'ın kısa düşen pasında Eslem araya girerek topu Cajij'e attı. Bu oyuncu da müsait durumda topu filelere gönderdi. 1-0
9. dakikada Bilal'in pasında topla buluşan Melih'in ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşu kaleci Muhammed kurtardı.
35. dakikada Atchom'un ceza sahası içinde Hayrullah Bilazer'e yaptığı müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.
37. dakikada penaltı atışını kullanan Poepon'un şutu kaleciden gerdi döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
55. dakikada, ceza sahası içine gönderilen derinlemesine pasta topla buluşan Ali Dere'nin şutunda top ağlara gitti. 2-0
90+3. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Poepon'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Alper Çetin xx, Baran Erarslan xx, Sezgin Çınar xx
Boluspor: Hakan Canbazoğlu x, İsmail Konuk xx, Hakan Arslan xx, Hayrullah Bilazer xx, Burak Bekaroğlu xx, Melih Okutan x (Cumali Bişi dk. 69 x), Sincere xx, Nascimento xx (Umut Gündoğan dk. 82 ?), Mustafa Durak xx, Bilal Kısa x (Mustafa Eskihellaç dk. 63 x), Poepon xx
Yedekler: Yavuz Aygün, Sami Can Keskin, Shukurov, Batuhan Altıntaş, Mutlu Güler xx, Yusuf Mert Tunç xx
Teknik Direktör: Osman Özköylü
İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Eslem Öztürk xx, Ali Dere xxx (Oğuzhan Akgün dk. 58 xx), Enes Durmuş xx, İbrahim Yılmaz xx (Diouf dk. 82 ?), Onur Ergün xx, Cajij xxx (Berkay Görmez dk. 88 ?), Oğuzhan Berber xx, Atchom xx, Muhsin Yıldırım xx, Ali Aytemur xx
Yedekler: Yusuf Aklan, Umut Kaya, Nascimento xx, Sayyadmanesh, Muhammed Demirci, Yunus Emre Yalçın, Oğuzhan Akgün, Diouf, Miray Bağış, Berkay Görmez
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Goller: Cajij (dk. 4), Ali Dere (dk. 55) (İstanbulspor), Poepon (dk. 90+3) (Boluspor)
Sarı kartlar: Atchom (İstanbulspor), Nascimento, Burak Bekaroğlu, Yusuf Mert Tunç, İsmail Konuk (Boluspor) - BOLU