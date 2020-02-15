TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Ümraniyespor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Ümraniyespor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Ümraniyespor: 1

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Boluspor, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Ümraniyespor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Boluspor, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar


24. dakikada sağ kanattan Alaaddin Okumuş'un ortasında ceza sahası içinde Bahadır Taşdelen'in kafa vuruşunu kaleci Mosquera kornere çelmeyi başardı.


44. dakikada Boluspor'un atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Durak'ın plase şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti.1-0


85. dakikada Mücahit Can Akcan'ın yerden pasında ceza sahası içinde Bentley topu filelere yolladı. 1-1


Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Mehmet Kapluhan xx, Kemal Elmas xx


Boluspor: Mosquera xx, Hayruallah Bilazer xx, İsmail Konuk xx, Burak Bekaroğlu xx, Halilovic xx, Arif Morkaya xx (Melih Okutan dk. 90), Cumali Bişi xx, Delarge xx (Fethi Özer dk. 76 xx), Bilal Kısa xx (Dodo dk. 72 xx), Mustafa Durak xxx, Kidric xx


Yedekler: Yavuz Aygün, Adilehou, Muhammed Çetin, Mustafa Eskihellaç, Kubilay Yılmaz


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Alaaddin Okumuş xx, Tarık Tekdal xx, Glumac xx, Gökhan Süzen xx, Timur Temeltaş xx (Muhammed Gönülaçar dk. 61 xx), Serkan Göksu xx, Nouri (Mücahit Can Akçay dk. 79 xx), Bentley xxx, Bahadır Taşdelen xx (Hasic dk. 72 xx), Gimbert xx


Yedekler: Enes Fidayeo, Emre Kurt, Fernandes, Muharrem Öner, Yunus Emre Gedik


Teknik Direktörü: Sait Karafırtınalar


Goller: Mustafa Durak (dk. 44) (Boluspor), Bentley (dk. 85) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Arif Morkaya, Delarge, Kidric, Hayrullah Bilazer, Emir Halilovic (Boluspor), Tarık Tekdal (Ümraniyespor) - BOLU

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Bentley, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:38 Kaynak: İHA
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