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TFF 1. Lig: Boluspor 2 - Menemenspor 2

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Menemenspor karşılaşması 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

TFF 1. Lig: Boluspor 2 - Menemenspor 2, System.String[]

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Menemenspor karşılaşması 2-2'lik beraberlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar


5. dakikada sağ kanattan Mustafa Çeçenoğlu'nun ortasında ceza sahasında Hüseyin Çolak'ın vuruşu golle sonuçlandı. 0-1


12. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası için gönderdiği ortada topa yükselen kaleci Selmani, topu elinden düşürdü. Yere düşen topu takip eden Poepon'un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


38. dakikada Batuhan Altıntaş'ın ceza sahası içinden dışarı çıkardığı pasta Dodo'nun yerden sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-1


81. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ali Özgün'ün aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2


Stadyum: Bolu Atatürk


Hakemler: Mert Güzenge xx, Cemal Bingül xx, Oğuz Kaan Çalışır xx


Boluspor: Hakan Canbazoğlu xx, Hayrullah Bilazer xx, İsmail Konuk xx, Burak Bekaroğlu xx, Ümit Kurt xx, Dodo xxx, Cumali Bişi xx, Batuhan Altıntaş xx (Melih Okutan dk. 71 x), Umut Gündoğan xx (Sami Can Keskin dk. 77 x), Mustafa Eskihellaç xx (Gökhan Sazdağı dk. 90+2 ?), Poepon xxx


Yedekler: Yavuz Akgün, Sincere, Shukurov, Fethi Özer, Mutlu Güler


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Ekol Göz Menemenspor: Selmani xx, Alberk Koç xx, Ercan Coşkun xx, Ali Keten xx, Semih Ceylan xx (Diakite dk. 46 xx), Tayfun Aydoğan xx, Murat Erdemir xx, Mehmet Boztepe xx (Ali Özgün dk.76 xx), Muhammed Ali Doğan xx (Halil İbrahim Sönmez dk. 58 xx), Mustafa Çeçenoğlu xx, Hüseyin Çolak xxx


Yedekler: Amir Güren, Olatunbosun, Murat Elkatmış, Canberk Aydın, İbrahim Sangare


Teknik Direktör: Dilaver Mutlu


Goller: Hüseyin Çolak (dk. 5), Ali Özgün (dk. 81) (Mememenspor), Poepon (dk. 12), Dodo (dk. 38) (Boluspor)


Sarı kartlar: Semih Ceylan, Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe, Ali Keten (Mememenspor) - BOLU

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:33 Kaynak: İHA
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