TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Eskişehir: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Eskişehir: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Eskişehir: 0 (İlk yarı sonucu)

6 saat önce

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında Eskişehirspor'u sahasında konuk ediyor.

TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Eskişehir: 0 (İlk yarı sonucu), System.String[]

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında Eskişehirspor'u sahasında konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:06 Kaynak: İHA
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