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TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Eskişehir: 0 (İlk yarı sonucu)
6 saat önce
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında Eskişehirspor'u sahasında konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:06 Kaynak: İHA
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında Eskişehirspor'u sahasında konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. - BURSA
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