TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Eskişehirspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Eskişehirspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Eskişehirspor: 1

32 dakika önce

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Eskişehirspor'u konuk etti.

TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Eskişehirspor: 1, System.String[]

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Es-Es, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti.


Maçtan dakikalar


17. dakikada Burak Kapacak'ın pasıyla sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Tayfur'un şutunu Ekrem son anda kornere çeldi.


33. dakikada Burak'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Kubilay'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.


46. dakikada Serdar'ın pasıyla ceza sahasına giren Kubilay'ın şutunu Ekrem çeldi.


61. dakikada rakibinden sıyrılarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar'ın şutunu kaleci Ekrem kurtardı.


73. dakikada Alperen'in sol kanattan ortasında Mehmet'in kafa vuruşunu Çağlar son anda çeldi. Direkten dönen topu Metehan ağlara gönderdi. 0-1


80. dakikada topu eliyle kesen Onur Atasayar ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.


88. dakikada defanstan seken topu önünde bulan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Emirhan'ın şutu yandan auta çıktı.


90+2. dakikada Shehu'nun uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kubilay'ın aşırtması direğin hemen üzerinden auta gitti.


Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Erkan Akbulut xx, Gökmen Baltacı xx


Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Tayfur Bingöl xx, Sedat Dursun xx, Anıl Karaer x (Ali Akman dk. 83 ?), Onur Atasayar x, Abdullahi Shehu xx, Burak Altıparmak x (Emirhan Aydoğan dk. 46 x), Burak Kapacak xx, Abdou Razack Traore x (Recep Aydın dk. 76 x), Serdar Özkan xx, Kubilay Kanatsızkuş x


Yedekler: Emrullah Şalk, Cüneyt Köz, İsmail Çokçalış, Kerem Can Akyüz, Mamadou Diarra, Aykut Akgün, Selçuk Şahin


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xxx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx (Bedirhan Altunbaş dk. 78 xx), Mevlüt Çelik xxx, Furkan Balaban xxx, Cemali Sertel xx, Kıvanç Karakaş xxx (Tolga Yakut dk. 84 ?), Mehmet Özcan xxx, Alperen Kocabaş xxx, Furgan Polat xx, Mete Kaan Demir xxx, İbrahim Halil Öner x (Metehan Altunbaş dk. 59 xxx)


Yedekler: Melih Ağa, Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu, Hasan Ulaş Uyğur, Tolga Yakut


Teknik Direktör: Mustafa Özer


Gol: Metehan Altunbaş (dk. 73) (Eskişehirspor)


Kırmızı Kart: Onur Atasayar (dk. 80) (Bursaspor)


Sarı Kartlar: Tayfur Bingöl, Serdar Özkan, Recep Aydın (Bursaspor), Furkan Balaban, Kıvanç Karakaş, Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor) - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Fehmi Kubilay, Eskişehirspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
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