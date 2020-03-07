TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı sonucu)

7 saat önce

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor.

TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı sonucu), System.String[]

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:56 Kaynak: İHA
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