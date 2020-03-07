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TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı sonucu)
7 saat önce
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:56 Kaynak: İHA
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. - BURSA
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