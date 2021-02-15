TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 Tuzlaspor: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 Tuzlaspor: 0

15.02.2021 21:05
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 Tuzlaspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig 21. haftasında Bursaspor sahasında Tuzlaspor'u ağırladı.

TFF 1. Lig 21. haftasında Bursaspor sahasında Tuzlaspor'u ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Samet Asatekin'in sağ taraftan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Aldin Cajic'in sert şutu az farkla auta gitti.

12. dakikada Bursaspor defasının yaptığı hatada topu alan Thuram'ın şutu üstten auta çıktı.

13. dakikada Taha Altıkardeş'in büyük hatasında kaleci ile karşı karşıya kalan Aldin Cajic'in şutu direkten döndü.

14. dakikada Burak Kapacak'ın soldan yaptığı ortada Batuhan Kör'ün kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

16. dakikada ceza sahası içinde Metej Pucko'nun şutunda kaleci Ataberk Dadakdeniz gole izin vermedi.

23. dakikada Cüneyt Köz'ün pasında Burak Kapacak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Burak'ın vuruşunda top her iki direğe de çarparak oyun alanında kaldı.

51. dakikada Tuzlaspor defansının yaptığı hatada topla buluşan Ozan İsmail Koç, ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Haydar Yılmaz iki hamlede kontrol etti.

62. dakikada Gökcan Kaya, peş peşe çalımlarla ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Ataberk Dadakdeniz, ayaklarıyla uzaklaştırdı.

90+4. dakikada kaleci Haydar ile karşı karşıya Batuhan Kör'ün şutu Haydar'da kaldı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yasin Kol xxx, Serdar Diyadin xxx, Uygar Bebek xxx

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz xxxx, İsmail Çokçalış xxx, Cüneyt Köz xxx, Burak Kapacak xxx, Furkan Emre Ünver xx, Ozan İsmail Koç xx, Aykut Akgün xx, Taha Altıkardeş x (Ramazan Keskin dk. 42 xx), Burak Altıparmak xxx (Şamilcan Bahçeli dk. 67 xx), Batuhan Kör x, Çağatay Yılmaz xx (Kerem Şen dk. 59 xx)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Abdullah Tezgel, Eren Tunalı, Hasan Basri Ünal, Ömer Turan Görgüc, Hamza Arıkan

Teknik Direktör: Mustafa Er

Altınordu: Haydar Yılmaz xxx, İsmail Konuk xxx, Ferhat Öztorun xxx, Gökcan Kaya xx, Aldin Cajic xxx, Metej Pucko xxx (Ömer Şişmanoğlu dk.73 xx), Rajko Rotman xxx, Muhammed Gönülaçar xxx (Arif Morkaya dk. 86 ?), Samet Asatekin xxx (Erdem Özgenç dk. 57 xx), Alan xx (Erkan Zengin dk.57 xx), Thuram xx

Yedekler: Philipp Anneler, Anıl Karaer, Ahmet Yazar

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Sarı Kartlar: Muhammed Gönül Açar, Samet Asatekin (Tuzlaspor), Furkan Emre Ünver, İsmail Çokçalış, Kerem Şen, Aykut Akgün (Bursaspor) - BURSA

TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 Tuzlaspor: 0

Futbol Federasyonu, Haydar Yılmaz, Tuzlaspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 Tuzlaspor: 0 - Son Dakika Spor


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