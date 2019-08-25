Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı sonucu)
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TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı sonucu)

24 dakika önce

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında, Akhisarspor'u konuk ediyor.

TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı sonucu), System.String[]

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında, Akhisarspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:41 Kaynak: İHA
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