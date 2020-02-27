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TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Altay: 2 (İlk yarı sonucu)
7 saat önce
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında Altay'ı ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:10 Kaynak: İHA
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında Altay'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. - BURSA
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