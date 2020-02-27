TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Altay: 2 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Altay: 2 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Altay: 2 (İlk yarı sonucu)

7 saat önce

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında Altay'ı ağırlıyor.

TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Altay: 2 (İlk yarı sonucu), System.String[]

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında Altay'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:10 Kaynak: İHA
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