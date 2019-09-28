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TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Erzurumspor: 0 (İlk yarı sonucu)

50 dakika önce

Bursaspor TFF 1. Lig'in 6. haftasında Erzurumspor'u evinde ağırlıyor.

TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Erzurumspor: 0 (İlk yarı sonucu), System.String[]

Bursaspor TFF 1. Lig'in 6. haftasında Erzurumspor'u evinde ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı, Bursaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:11 Kaynak: İHA
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