TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Erzurumspor: 0 (İlk yarı sonucu)
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Bursaspor TFF 1. Lig'in 6. haftasında Erzurumspor'u evinde ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:11 Kaynak: İHA
Bursaspor TFF 1. Lig'in 6. haftasında Erzurumspor'u evinde ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı, Bursaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. - BURSA
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