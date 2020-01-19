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TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
41 dakika önce
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:20 Kaynak: İHA
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. - BURSA
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