TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 Giresunspor: 2

TFF 1. Lig üçüncü haftasında Bursaspor sahasında Giresunspor'u ağırladı. Maç, Giresunspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Özer Hurmacı'nın pası ile ceza sahasında buluşan Recep Aydın'ın vuruşu kalecide kaldı.

8. dakikada ceza sahasında seken topu önünde buluna Hayrullah Bilazer'in şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

15. dakikada defansı hataya zorlayan Burak Kapacak, ceza sahasına girdiği gibi yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

29. dakikada ceza sahasında kafalardan seken topu tamamlayan Sadi Karaduman'ın kafa vuruşunu kaleci yakın mesafeden kornere çeldi.

30. dakikada kornerden gelen topu Eren Tozlu, göğsü ile kaleye gönderdi. Kaleci çizgi üzerinde topu zorlukla kontrol etti.

43. dakikada kullanılan köşe vuruşunda gelen topa iyi yükselen Sadi Karaduman, boş pozisyondaki kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

49. dakikada ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda, kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

57. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Eren Tozlu, ağlarla buluşturdu. 1-2

67. dakikada Eren Tozlu'nun ceza sahasına girmeden vurduğu şutu, kaleci zorlukla tekrar oyun alınana çeldi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Musafa Kürşad Filiz xxx, Muhammet Yumak xx, Ferdi Karadoruk xx

Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz x, Onur Atasay xx (Vefa Temel dk. 45 xx), Aykut Akgün xx, Cüneyt Köz xx, İsmail Çokçalış xx, Burak Altıparmak xx, Recep Aydın xx (Ramazan Keskin dk. 71 xx), Özer Hurmacı xx (Batuhan Kör dk. 65 xx), Emirhan Aydoğan xx, Burak Kapacak xx (Çağatay Yılmaz dk. 84 ?), Ali Akman xx (İsmail Can Çavuşluk dk. 71 xx)

Yedekler: Deniz Aydın, Ozan İsmail Koç, Furkan Emre Ünver, Kerem Kök, Eren Güler

Teknik Direktör: Mustafa Er

Giresunspor: Tolgahan Acar xx, Hüsamettin Tut xx, Sadi Karaduman xxx, Mamadou Diarra xx, Hayrullah Bilazer xx, Caner Hüseyin Bağ xx, Michal Jan Nalepa xx, Mehmet Taş xx, Eren Tozlu xxx (Helder Luis Lopes Vieira Tavares dk. 78 ?), Abdou Razack Traore xx (Sergio Antonio da Luz Junior dk. 63 xx), Ibrahima Balde xx (Yasin Ozan dk. 89 ?)

Yedekler: Onurcan Piri, Arda Kılıç, Erol Can Akdağ, Sergen Piçinciol, Kerem Kalafat, Muhammed Himmet Ertürk, Fatih Yılmaz

Teknik Direktör: Ümit Şengül

Goller: Burak Kapacak (dk. 15) (Bursaspor), Sadi Karaduman (dk. 43), Eren Tozlu (dk. 57) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Sadi Karaduman, Özer Hurmacı, Burak Kapacak, Burak Altıparmak (Bursaspor), Mehmet Taş (Giresunspor) - BURSA