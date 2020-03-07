TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - İstanbulspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - İstanbulspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - İstanbulspor: 1

6 saat önce

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - İstanbulspor: 1, System.String[]

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar


20. dakikada Recep Aydın ceza yayının hemen üzerinden vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.


65. dakikada Eslem Öztürk, yaklaşık 30 metreden sert şutunu kaleci Çağlar Şahin Akbaba topu güçlükle kornere çeldi.


66. dakikada Eslem Öztürk kullandığı köşe atışında kale önünde Onur Ergün kafayla topu filelere gönderdi. 0-1


81. dakikada sağ kanattan Burak Kapacak'ın ortasında ceza sahası içinde Tayfur Bingöl'ün iyi yükselerek uzak kale direğine doğru yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1


Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mehmet Ali Akkor xx, Hakan Karabalcık xx


Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Tayfur Bingöl xx, Mamadou Diarra xx, Anıl Karaer xx, Kerem Can Akyüz xx, Aykut Akgün x (Burak Kapacak dk. 80 ?), Emirhan Aydoğan x (Jani Atanasov dk. 61 x), Recep Aydın xx, Abdou Razack Traore x (Ali Akman dk. 72 x), Kubilay Kanatsızkuş xx, Yevgen Seleznov xx


Yedekler: Emrullah, Onur, Cüneyt, İsmail, Sedat, Rüştü, Selçuk


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal xx, Zafer Şensoy xx, Wellington xx, Patrick Etoga Atchom xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Onur Ergün xx, Kağan Miray Bağış x (Muhammed Enes Durmuş dk. 62 x), Kamal Issah xx, Eslem Öztürk xxx (Melih Kabasakal dk. 78 x), Ali Dere xx (Rıdvan Şimşek dk. 81 ?), Papa Alioune Diouf xx


Yedekler: Abdullah, Ömer, Mert, Egehan, Berkay, Erdem, Emir


Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı


Goller: Onur Ergün (dk. 66) (İstanbulspor), Tayfur Bingöl (dk. 81) (Bursaspor)


Sarı kartlar: Jani Atanasov (Bursaspor), Onur Ergün, Ali Dere, Patrick Etoga Atchom, Alperen Uysal (İstanbulspor) - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:12 Kaynak: İHA
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