TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - İstanbulspor: 1

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Recep Aydın ceza yayının hemen üzerinden vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.
65. dakikada Eslem Öztürk, yaklaşık 30 metreden sert şutunu kaleci Çağlar Şahin Akbaba topu güçlükle kornere çeldi.
66. dakikada Eslem Öztürk kullandığı köşe atışında kale önünde Onur Ergün kafayla topu filelere gönderdi. 0-1
81. dakikada sağ kanattan Burak Kapacak'ın ortasında ceza sahası içinde Tayfur Bingöl'ün iyi yükselerek uzak kale direğine doğru yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mehmet Ali Akkor xx, Hakan Karabalcık xx
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Tayfur Bingöl xx, Mamadou Diarra xx, Anıl Karaer xx, Kerem Can Akyüz xx, Aykut Akgün x (Burak Kapacak dk. 80 ?), Emirhan Aydoğan x (Jani Atanasov dk. 61 x), Recep Aydın xx, Abdou Razack Traore x (Ali Akman dk. 72 x), Kubilay Kanatsızkuş xx, Yevgen Seleznov xx
Yedekler: Emrullah, Onur, Cüneyt, İsmail, Sedat, Rüştü, Selçuk
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal xx, Zafer Şensoy xx, Wellington xx, Patrick Etoga Atchom xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Onur Ergün xx, Kağan Miray Bağış x (Muhammed Enes Durmuş dk. 62 x), Kamal Issah xx, Eslem Öztürk xxx (Melih Kabasakal dk. 78 x), Ali Dere xx (Rıdvan Şimşek dk. 81 ?), Papa Alioune Diouf xx
Yedekler: Abdullah, Ömer, Mert, Egehan, Berkay, Erdem, Emir
Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı
Goller: Onur Ergün (dk. 66) (İstanbulspor), Tayfur Bingöl (dk. 81) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Jani Atanasov (Bursaspor), Onur Ergün, Ali Dere, Patrick Etoga Atchom, Alperen Uysal (İstanbulspor) - BURSA