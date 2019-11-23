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TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Keçiörengücü: 0

6 saat önce

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Keçiörengücü'yü konuk ediyor.

TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Keçiörengücü: 0, System.String[]

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Keçiörengücü'yü konuk ediyor. Müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Maçtan dakikalar


9. dakikada Cem'in sağ kanattan içeriye çevirdiği topu kontrol eden Kone'nin dönerek vuruşunu Çağlar son anda kurtardı.


16. dakikada Burak'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Kubilay'ın altı pas çizgisine yakın yerden şutunda top defans oyuncusuna çarpıp az farkla kornere gitti.


41. dakikada Burak Kapacak'ın sağ kanattan ortaladığı topa düzgün bir kafa vuruşu yapan Onur, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


45. dakikada Cem'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Samet'in kafa vuruşunu Çağlar son anda uzanarak kornere tokatladı.


56. dakikada savunma arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Burak'ın şutunu Metin iki hamlede kurtardı.


89. dakikada Madinda'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Samet'in yakın mesafeden kafa vuruşunu Çağlar son anda kurtardı.


90+3. dakikada Burak'ın sol kanattan çevirdiği topta buluşan Emirhan, pasını Kubilay'a aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinden vurduğu şutu kaleci Metin son anda çeldi.


Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Selahattin Altay xx, Murat Şener xx


Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xxx, Abdullahi Shehu xx, Mamadou Diarra xxx, Anıl Karaer xx, Onur Atasayar xxx (Rüştü Hanlı dk. 84 ?), Selçuk Şahin xxx, Aykut Akgün xx, Musa Araz x (İsmail Çokçalış dk. 82 xx), Özer Hurmacı xx (Emirhan Aydoğan dk. 69 xx), Burak Kapacak xx, Kubilay Kanatsızkuş xx


Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Ramazan Keskin, Yevhen Seleznov, Recep Aydın, Ali Akman, Burak Altıparmak


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut x, Samet Akaydın xx, Erdi Dikmen x, Hüsamettin Tut xx, Süleyman Olgun xx, Burak Aydın x (Uğur Utlu dk. 74 x), Cem Ekinci xx (Sertaç Çam dk. 64 x), Levy Madinda xx, Theo Mendy xx, Famoussa Kone x (Abdulkadir Kuzey dk. 83 xx)


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can, İshak Çakmak, Soner Gönül


Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz


Gol: Onur Atasayar (dk. 41) (Bursaspor)


Sarı kartlar: Selçuk Şahin, Aykut Akgün, Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Levy Madinda, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Theo Mendy (Keçiörengücü) - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Fehmi Kubilay, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:59 Kaynak: İHA
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