Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Keçiörengücü: 0 (İlk yarı)
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Keçiörengücü: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Keçiörengücü: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Keçiörengücü ile karşılaşıyor.

TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Keçiörengücü: 0 (İlk yarı), System.String[]

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Keçiörengücü ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:24 Kaynak: İHA
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