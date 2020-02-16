TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı sonucu)

Bursaspor , TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor 'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı yeşil-beyazlı takım 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. - BURSA

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