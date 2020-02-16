TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı sonucu)

7 saat önce

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.

TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı sonucu), System.String[]

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı yeşil-beyazlı takım 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:49 Kaynak: İHA
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