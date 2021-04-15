TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 Bandırmaspor: 1 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 Bandırmaspor: 1

15.04.2021 21:10
TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 Bandırmaspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig 30. haftasında Bursaspor, Bandırmaspor'u ağırladı.

TFF 1. Lig 30. haftasında Bursaspor, Bandırmaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, Eren Güler'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Berat Satılmış'ın sert vuruşunu Taha Altıkardeş kaleye gitmeden engelledi.

27. dakikada Tuğbey Akgün'ün pasında kaleci Kurtuluş ile karşı karşıya kalan Berat Altındiş'in vuruşunda kurtuluş güzel bir refleksle topun ağlara gitmesini engelledi.

38. dakikada Özer Hurmacı'nın ortasına iyi yükselen Taha Altıkardeş'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

45. dakikada Ramazan Keskin'in uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Feyyaz Belen, plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

57. dakikada ceza sahası içine iyi sarkan Özer Hurmacı'nın sert şutunu kaleci Kurtuluş çeldi.

66. dakikada Burak Altıparmak'ın kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak dışarıya çıktı.

79. dakikada orta alanda topu iyi kontrol eden de Valle, ceza sahası yayına kadar ilerledikten sonra sert bir vuruş yaptı, ancak kaleci Canberk topu rahat bir şekilde kontrol etti.

85. dakikada Burak Kapacak'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Eren Güler, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı gönderdi. 1-1

88. dakikada Burak Kapacak rakibinden sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak günü başarılı ismi kaleci Kurtuluş Yurt gole izin vermedi.

89. dakikada ceza sahasına iyi sarkan de Valle'nin yerden vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alınana geri döndü.

90+4. dakikada Burak Altıparmak'ın pasında kale önünde topla buluşan Eren Güler, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Birincioğlu xxx, Cem Özbay xxx, Cemil Tunç xxx

Bursaspor: Canberk Yurdakul xx, Onur Atasayar xxx, Aykut Akgün xx, Taha Altıkardeş xxx, Ramazan Keskin x (Furkan Emre Ünver dk. 46 xx), Emirhan Aydoğan xxx, Özer Hurmacı x (Batuhan Kör dk. 61 xx, Ozan İsmail Koç 90+1 ?), Tuğbey Akgün xx, Burak Kapacak xx, Burak Altıparmak xxx, Berat Altındiş xx (Eren Güler dk. 61 xxxx)

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Ozan İsmail Koç, Hasan Basri Ünal, Çağatay Yılmaz, İsmail Can Çavuşluk, Kerem Şen, Ertuğrul Kurtuluş

Teknik Direktör: Mustafa Er

Bandırmaspor: Kurtuluş Yurt xx, Fırat Arıkan x, Orhan Ovalıklı x, Gökay Güney xx, Feyyaz Belen xx (Abdurrahim Dursun dk. 61 x), Berat Satılmış x (Yonathan de Valle dk. 61 x), Doğan Can Davas x, Hakan Bilgiç x, Selçuk Alibaz x (İshak Çakmak dk. 68 x), Emir Halilovic x (Mehmet Yiğit dk. 82 ?), Rahmi Anıl Başaran x (Ruben Rayo dk. 61 x)

Yedekler: Zülküf Özer, Erkan Taşkıran, Mickael Franck Pote, Ali Serçek, Yonathan de Valle

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Feyyaz Belen (dk. 45) (Bandırmaspor), Eren Güler (dk. 85 ve 90+4) (Bursaspor)

Sarı Kart: Fırat Arıkan (Bandırmaspor) - BURSA

TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 Bandırmaspor: 1

Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, Bursaspor, Ramazan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 Bandırmaspor: 1 - Son Dakika Spor


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